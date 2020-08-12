  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:41:53 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,31 -2,07 77,96
Acıpayam Selüloz 8,69 -1,14 37,62
Adel Kalemcilik 17,28 2,80 10,06
Adese Alışveriş Ticaret 1,99 4,19 39,33
Afyon Çimento 4,28 -0,93 87,86
Ak Enerji 1,81 0,56 66,06
Akbank 5,05 -0,39 -37,73
Akçansa 13,08 7,65 34,92
Akdeniz Yatırım Hold. 5,01 -9,89 137,44
Akfen GMYO 3,22 -0,62 -20,49
Akın Tekstil 16,40 2,76 18,93
Akiş GMYO 2,98 0,34 -4,87
Akmerkez GMYO 41,80 -1,97 86,57
Aksa 7,30 0,00 4,24
Aksa Enerji 4,72 -1,05 24,21
Aksigorta 7,00 -1,69 29,20
Aksu Enerji 9,95 0,30 -33,09
Alarko Carrıer 93,45 -1,22 56,47
Alarko GMYO 15,12 -2,14 2,87
Alarko Holding 4,96 -2,17 -16,64
Albaraka Türk 1,56 0,65 1,96
Alcatel Lucent Teletaş 20,20 4,61 67,77
Alkim Kağıt 13,40 5,35 147,24
Alkim Kimya 13,04 0,85 110,26
Altınyağ 1,14 0,88 178,05
Altınyunus Çeşme 43,00 -8,12 330,43
Anadolu Cam 5,21 -1,33 22,18
Anadolu Efes 20,14 0,70 -5,35
Anadolu Grubu Holding 17,84 -2,03 1,42
Anadolu Hayat Emek. 7,71 -0,52 26,70
Anadolu Isuzu 13,53 -2,10 11,18
Anadolu Sigorta 6,26 -1,11 50,72
Anel Elektrik 5,35 1,33 66,91
Arçelik 23,00 3,42 10,36
ARD Bilişim Teknolojileri 28,42 0,00
Arena Bilgisayar 23,64 9,95 224,50
Armada Bilgisayar 22,60 2,91 37,89
Arsan Tekstil 4,76 -0,42 32,96
Artı Yatırım Holding 1,90 9,83 134,57
Aselsan 17,75 -1,93 70,03
Ata GMYO 3,23 -0,31 -28,70
Atakule GMYO 2,09 -1,88 8,85
Atlantis Yatırım Holding 2,03 0,00 103,00
Atlas Yat. Ort. 1,68 -2,33 73,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,27 1,07 -1,01
Avrasya GMYO 2,08 -0,95 37,75
Avrasya Petrol ve Tur. 2,21 -3,49 21,43
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,20 -0,01 12,85
Avrupa Yatırım Holding 1,62 -1,82 5,19
Ayen Enerji 4,73 -2,47 36,31
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 6,47 9,85 195,43
Aygaz 12,38 1,89 1,93
Bagfaş 16,02 -1,48 -4,76
Bak Ambalaj 9,36 -0,95 27,35
Balatacılar Balatacılık 2,29 9,57 84,68
Bantaş Ambalaj 3,72 0,27 47,62
Banvit 25,82 0,08 39,04
Baştaş Başkent Çimento 3,88 1,84 49,81
Batı Çimento 3,53 -1,94 6,65
Batısöke Çimento 1,68 -4,00 28,24
Bayrak Taban Sanayi 6,01 -3,84
Bera Holding 7,95 9,96 106,49
Berkosan Yalıtım 4,17 4,25 52,19
Beşiktaş Futbol Yat. 2,77 -2,81 13,06
Beyaz Filo 3,61 -0,82 15,34
Bilici Yatırım 7,64 1,33 77,69
Bim Mağazalar 67,20 2,67 45,43
Birko Mensucat 0,45 2,27 45,16
Birlik Mensucat 1,93 -0,52 69,30
Bizim Mağazaları 15,49 -3,25 38,68
Bomonti Elektrik 6,95 2,96 442,97
Borusan Mannesmann 13,19 5,27 15,20
Borusan Yat. Paz. 93,75 9,97 56,48
Bosch Fren Sistemleri 922,00 7,32 220,38
Bossa 8,99 -1,64 11,54
Brisa 11,01 -1,43 17,39
Burçelik 23,92 -8,42 311,70
Burçelik Vana 67,75 -9,97 597,73
Bursa Çimento 5,78 -1,53 44,38
Carrefoursa 6,76 -2,59 43,52
Casa Emtia Petrol 26,64 -9,69 183,71
Ceo Event Medya 3,94 -3,67 7,58
Coca Cola İçecek 45,30 5,10 19,65
Cosmos Yat. Holding 3,06 -1,29 50,00
Credıtwest Faktorıng 5,53 0,00 92,01
Çelebi 73,85 -1,86 -27,67
Çelik Halat 12,80 -1,92 96,92
Çemaş Döküm 1,61 -1,23 28,44
Çemtaş 10,08 -2,51 24,00
Çimbeton 70,95 -1,25 71,96
Çimentaş 24,78 0,49 65,20
Çimsa 11,72 4,74 29,07
Çuhadaroğlu Metal 3,69 -0,54 15,67
Dagi Giyim 8,60 0,23 244,00
Dagi Yatırım Holding 6,61 -2,07 192,48
Dardanel 13,50 3,37 256,20
Datagate Bilgisayar 9,34 4,01 19,59
Demısaş Döküm 5,62 9,98 61,49
Denge Holding 1,96 -2,49 43,07
Deniz GMYO 8,40 1,57 66,34
Denizli Cam 7,10 -1,39 -14,87
Derimod 6,23 -2,04 -12,75
Derlüks Deri 8,13 -3,21 100,95
Desa Deri 6,10 2,01 34,36
Despec Bilgisayar 7,47 -2,23 76,18
Deva Holding 21,10 -2,76 136,34
Diriteks Diriliş Tekstil 1,75 6,06 124,36
Ditaş Doğan 31,40 9,94 230,00
DO-CO 347,80 -3,55 -38,33
Doğan Burda 25,92 -9,94 327,02
Doğan Holding 2,04 0,49 13,62
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,79 -9,42 69,09
Doğusan 2,57 -1,15 23,56
Doğuş GMYO 7,84 -1,01 73,07
Doğuş Otomotiv 16,83 -4,54 76,79
Döktaş Dökümcülük 26,90 -2,61 -15,00
Duran Doğan Basım 16,49 -2,02 17,45
Dyo Boya 5,87 -2,81 19,80
Eczacıbaşı İlaç 5,87 -1,84 60,80
Eczacıbaşı Yatırım 14,69 -1,01 52,51
Edip Gayrimenkul 2,55 9,91 83,45
Ege Endüstri 700,00 -2,43 24,43
Ege Gübre 103,00 -2,74 108,94
Ege Profil 18,10 6,28 51,21
Ege Seramik 5,29 -0,94 43,81
Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 -8,04 221,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,00 -3,85 156,41
Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 -4,00 260,00
Egeplast 15,50 -3,13 24,00
Ekiz Kimya 9,17 -9,92 1403,28
Emek Elektrik 2,70 1,12 69,81
Eminiş Ambalaj 3,60 -0,83 136,84
Emlak Konut GMYO 2,04 -1,45 40,92
Enerjisa Enerji 8,79 -1,57 30,49
Enka İnşaat 6,53 1,87 16,98
Erbosan 21,46 -0,65 -14,09
Ereğli Demir Çelik 8,58 0,59 -2,59
Ersu Gıda 4,06 -0,73 96,14
Escort Teknoloji 3,24 -1,52 133,09
Etiler Gıda 3,76 4,74 53,47
Euro Kapital Yat. Ort. 1,77 -0,56 10,37
Euro Trend Yat. Ort. 1,62 1,25 35,70
Euro Yat. Ort. 1,63 3,16 44,79
Euro Yatırım Holding 1,76 -1,12 17,33
FADE GIDA 3,85 10,00
Fenerbahçe Futbol 14,53 -0,95 0,41
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,64 -1,09 -20,35
F-M İzmit Piston 82,15 -7,70 73,45
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,05 0,50 30,69
Ford Otosan 90,45 2,55 36,81
Formet Çelik Kapı 3,13 2,29 4,33
Frigo Pak Gıda 32,00 -3,09 146,91
Galatasaray Sportif 2,56 -0,78 26,11
Garanti Bankası 7,07 0,28 -36,54
Garanti Faktoring 9,19 -2,23 137,47
Garanti Yat. Ort. 2,14 0,00 98,15
Gedik Y. Men. Değ. 9,00 1,01 186,17
Gedik Yatırım Holding 22,48 -2,85 192,33
Gediz Ambalaj 14,49 3,65 114,35
Gentaş 2,67 -0,37 29,49
Gersan Elektrik 5,88 -2,00 84,33
Global Men. Değ. 4,50 -1,32 139,36
Global Yat. Holding 4,27 -1,39 -12,32
Good-Year 4,77 -0,83 17,78
Göltaş Çimento 20,50 -1,44 15,23
Gözde Girişim 5,21 -0,57 1,36
GSD Denizcilik 3,90 0,00 52,34
GSD Holding 2,43 3,40 63,09
Gübre Fabrik. 28,80 -1,71 218,58
Güler Yat. Holding 16,37 -9,96 706,40
Güneş Sigorta 6,09 4,10 179,36
Halk GMYO 2,18 2,35 79,08
Halk Sigorta 3,62 6,16 116,29
Hatay Tekstil 9,44 5,83 40,18
Hedef Girişim 3,60 -3,74 37,93
Hektaş 13,40 -1,83 67,08
HUB Girişim 16,00 -2,97 70,42
Hürriyet Gzt. 1,58 -0,63 38,60
ICBC Turkey Bank 5,39 -1,46 2,28
İdealist Danışmanlık 4,40 -4,56 32,53
İdealist GMYO 4,61 -0,65 50,65
İhlas Ev Aletleri 1,80 -2,17 -42,49
İhlas Gayrimenkul 1,52 -0,65 26,67
İhlas Gazetecilik 2,44 -3,94 -46,26
İhlas Holding 0,80 -1,23 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,59 9,66 55,88
İndeks Bilgisayar 12,28 -0,16 30,92
Info Yatırım 6,21 -3,12 27,71
İntema 13,10 9,26 41,47
İpek Doğal Enerji 11,92 -0,67 54,40
İskenderun Demir Çelik 6,93 -0,29 -11,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var
Dünya

Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk Kovid-19 aşısının tescil edildiğini duyurmuştu. Rusya'nın açıklamasının ardından Koronavirü..
“Ne hale geldik?” dedirten iki görsel...
Gündem

“Ne hale geldik?” dedirten iki görsel...

Yazarımız Abdurrahman Dilipak, 28 Şubat sürecinde başörtü mağdurları için ön cephede mücadele verdi. Bugün mücadelesini İslam'a mugayir İsta..
CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)
Siyaset

CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, bugünkü yazısında CHP'de liste dışı kalan Ünal Çeviköz'ün İsrail savunuculuğuna atıfta bulunarak İsrail'in hukuk..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı