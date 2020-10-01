Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|81,25
|73,90
|9,95
|Türkiye Sigorta
|6,04
|5,68
|6,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,56
|30,70
|6,06
|İş GMYO
|1,84
|1,75
|5,14
|Brisa
|13,09
|12,48
|4,89
|Şok Marketler
|12,48
|12,03
|3,74
|Koza Madencilik
|13,03
|12,64
|3,09
|Koza Altın
|79,95
|77,90
|2,63
|Coca Cola İçecek
|45,88
|44,80
|2,41
|Bagfaş
|17,31
|16,92
|2,30
|Anadolu Grubu Holding
|19,34
|18,91
|2,27
|Tofaş Oto Fabrikası
|25,14
|24,60
|2,20
|Netaş Telekomünikasyon
|19,82
|19,40
|2,16
|İpek Doğal Enerji
|11,86
|11,62
|2,07
|Bursa Çimento
|6,56
|6,43
|2,02
|Gözde Girişim
|5,69
|5,59
|1,79
|Çemtaş
|15,08
|14,82
|1,75
|Doğan Holding
|2,41
|2,37
|1,69
|Türk Traktör
|101,60
|100,00
|1,60
|Good-Year
|5,47
|5,40
|1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)