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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:46:59 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 16,67 15,16 9,96
ASELSAN 18,61 17,46 6,59
Logo Yazılım 101,00 96,45 4,72
Netaş Telekomünikasyon 18,02 17,34 3,92
Tat Gıda 11,32 10,93 3,57
Gübre Fabrikaları 29,20 28,20 3,55
Brisa 11,70 11,30 3,54
Kordsa Teknik Tekstil 11,51 11,14 3,32
Çemtaş 15,66 15,16 3,30
Selçuk Ecza Deposu 8,51 8,25 3,15
Alarko GMYO 16,85 16,38 2,87
Klimasan Klima 14,90 14,49 2,83
İş Yatırım Menkul Değerler 8,91 8,67 2,77
Akçansa 13,40 13,11 2,21
Kartonsan 692,00 677,50 2,14
MLP Sağlık 16,63 16,30 2,02
Çimsa 13,40 13,15 1,90
Özak GMYO 3,98 3,91 1,79
Sabancı Holding 8,02 7,88 1,78
Tümosan Motor ve Traktör 8,66 8,52 1,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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