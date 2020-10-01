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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:04:34 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çimsa 13,52 14,70 -8,03
Şişe Cam 6,91 7,27 -5,02
Pınar Et Ve Un 25,18 26,50 -4,98
Kerevitaş Gıda 5,71 5,98 -4,52
ASELSAN 18,53 19,32 -4,09
Akiş GMYO 3,32 3,46 -4,05
Logo Yazılım 94,85 98,00 -3,21
Eczacıbaşı İlaç 6,79 7,00 -3,00
Arçelik 24,06 24,80 -2,98
Halk GMYO 2,33 2,39 -2,51
İndeks Bilgisayar 16,78 17,20 -2,44
Borusan Mannesmann 15,05 15,41 -2,34
Kartonsan 692,70 709,20 -2,33
Tat Gıda 11,25 11,50 -2,17
Albaraka Türk 1,49 1,52 -1,97
Şekerbank 1,57 1,60 -1,88
Odaş Elektrik 2,79 2,84 -1,76
Enka İnşaat 6,92 7,04 -1,70
Torunlar GMYO 3,61 3,67 -1,63
Selçuk Ecza Deposu 8,44 8,58 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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