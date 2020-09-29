Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 550 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|42.430.800.000
|2,83
|Bim Mağazalar
|41.714.640.000
|8,26
|Enka İnşaat
|38.752.000.000
|0,88
|Koç Holding
|36.364.778.037
|0,89
|Turkcell
|32.912.000.000
|1,69
|Ereğli Demir Çelik
|32.620.000.000
|0,92
|Ford Otosan
|30.529.170.000
|7,36
|Garanti Bankası
|28.980.000.000
|0,50
|Akbank
|25.948.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.465.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|20.561.000.000
|1,06
|Tüpraş
|19.820.679.680
|1,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.400.925.645
|0,39
|Şişe Cam
|16.627.500.000
|1,09
|Sabancı Holding
|16.364.039.527
|0,47
|Vakıflar Bankası
|15.778.714.859
|0,36
|Arçelik
|15.636.350.664
|1,46
|Türk Hava Yolları
|14.283.000.000
|0,35
|Sasa Polyester
|13.852.700.000
|5,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)