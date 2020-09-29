Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 557 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.653.920.000
|8,25
|ASELSAN
|39.694.800.000
|2,65
|Enka İnşaat
|38.360.000.000
|0,87
|Koç Holding
|36.314.060.076
|0,89
|Turkcell
|32.846.000.000
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|32.340.000.000
|0,91
|Ford Otosan
|30.739.716.000
|7,41
|Garanti Bankası
|29.400.000.000
|0,51
|Akbank
|26.104.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.535.000.000
|2,29
|İş Bankası (C)
|23.489.843.400
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|20.619.000.000
|1,07
|Tüpraş
|19.870.763.520
|1,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.569.866.671
|0,40
|Şişe Cam
|17.055.000.000
|1,12
|Sabancı Holding
|16.098.787.016
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.973.995.984
|0,37
|Arçelik
|15.676.894.356
|1,46
|Türk Hava Yolları
|14.352.000.000
|0,35
|Sasa Polyester
|13.927.400.000
|5,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)