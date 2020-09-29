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Ekonomi Borsa, günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:19:35 -
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kazanarak günü 1.123,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,11 ile turizm oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklaması sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, 1.120-1.125 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Çin'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 ve 1.155 seviyelerinin direnç, 1.110 ve 1.090'ın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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