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Borsa günü düşüşle kapattı

Borsada BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 1,03 değer kaybıyla 96.454,57 puandan tamamladı.

19 Ekim 2018 Cuma 19:33
Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 1,03 değer kaybıyla 96.454,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 999,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi de yüzde 1,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,40 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişler ve banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 96.335,38 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü 96.454,57 puandan tamamladı.

Analistler, yatırımcıların odağında, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) vereceği faiz kararlarının yer aldığını belirterek, dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini bildirdi.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:33
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