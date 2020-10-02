Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 4,60 puan ve yüzde 0,40 düşüşle 1.138,91 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,51 azaldı. Sektör endeksleri arasında orman, kağıt, matbaacılık yüzde 0,75 ile en çok kazandıran, yüzde 1,45 ile spor en azalan sektör oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından küresel ölçekte risk algısının arttığını belirtti.

ABD endekslerinin vadeli işlemlerde yüzde 2 değer kaybettiğini belirten analistler, artan endişeyle petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının düştüğünü, altının ons fiyatının yükseldiğini bildirdi.

Analistler, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin Trump hastalığından nasıl etkileneceğini belirterek piyasaların gündemini meşgul edeceğini belirterek, ABD'de ve devam eden Avrupa Birliği'nde açıklanacak istihdam raporundaki verilerin liderler zirvesi takip edilecek.

1.120 seviyesinin teknik olarak BIST 100 endeksinde kısa vadeli görünüm için önemli bir destek olduğunu belirten analistler, 1.155 puanın direnç olarak öne çıktığını vurguladı.