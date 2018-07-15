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Borç isteyen arkadaşını tabancayla öldürdü!

Kahramanmaraş’ta bir kişi, kendisinden borç isteyen arkadaşını çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

15 Temmuz 2018 Pazar 17:57
Borç isteyen arkadaşını tabancayla öldürdü!

İddiaya göre, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Malik Aslan Caddesi'nde meydana gelen olayda inşaat işçisi Ömer T. (28), arkadaşı Erdal Ç. (40) ile birlikte bir iş yerine giderek İbrahim G. (49), Mustafa G. (55) ve Aslan G.'den borç para istedi. İş yerinde bulunan şahısların parayı veremeyeceğini söylemesine sinirlenen Erdal Ç. ve Ömer T. tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine Erdal Ç., Ömer T.'den aldığı tüfekle iş yerine ateş açtı. İş yerinde bulunan şahıslar kaçarken, Ömer T. ve Erdal Ç. şahıslardan Mustafa G.'yi kovalayarak tüfekle tehdit etti. Mustafa G., üzerinde bulunan tabancayla Ömer T.'yi ateş açarak yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan Ömer T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri, Mustafa G.'yi gözaltına aldı.

Zanlı Mustafa G., tartıştığı Erdal Ç.'nin elinde silahla Ömer T. ile birlikte kendisini kovalayarak ara sokakta sıkıştırdıklarını, kendisinin de üzerinde bulunan tabanca ile rastgele ateş etmesi üzerine Ömer T.'yi vurduğunu, daha sonra silahı boş bir araziye attığını söyledi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 17:57
  1. Kahramanmaraş
  2. Cinayet

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