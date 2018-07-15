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Bonzaiciler zeytinlikte enselendi!

Bursa'nın İznik ilçesine, Sakarya Pamukova'dan motosikletleriyle uyuşturucu madde satmak amacıyla gelen 2 kişi, polis ekiplerince zeytin bahçesinde yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bonzai ele geçirildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 18:34
Bonzaiciler zeytinlikte enselendi!

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, saat 14.00 sıralarında telefonla yapılan ihbarda, Pamukova'dan 2 kişinin, uyuşturucu madde satmak amacıyla plakasız motosikletleriyle İznike geldiği belirtildi. Ekipler, alınan bilgiler doğrultusunda, Devlet Su İşleri (DSİ) İznik Tesisleri'nin yakınındaki zeytin bahçesine operasyon düzenledi.

Operasyonda M.G. ( 21) ve Ş.B. (25) üzerlerinde bir miktar bonzai ile yakalandı. Yere yatırılarak, elleri arkadan kelepçelenen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı plakasız motosikletlerden biri şüphelilerle birlikte diğeri de zeytinlik girişinde ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 18:34
  1. İznik
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. bonzai

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