Bonzaiciler zeytinlikte enselendi!

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, saat 14.00 sıralarında telefonla yapılan ihbarda, Pamukova'dan 2 kişinin, uyuşturucu madde satmak amacıyla plakasız motosikletleriyle İznike geldiği belirtildi. Ekipler, alınan bilgiler doğrultusunda, Devlet Su İşleri (DSİ) İznik Tesisleri'nin yakınındaki zeytin bahçesine operasyon düzenledi.

Operasyonda M.G. ( 21) ve Ş.B. (25) üzerlerinde bir miktar bonzai ile yakalandı. Yere yatırılarak, elleri arkadan kelepçelenen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı plakasız motosikletlerden biri şüphelilerle birlikte diğeri de zeytinlik girişinde ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.