Bomba iddia: Ermenistan'daki darbenin arkasında Rusya var!

Ermenistan’da, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında 44 gün süren savaş sonucunda yaşanan ağır yenilgi sonrası, ordu, muhalefet ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında başlayan gerilim ve restleşme, dün Genelkurmay Başkanı’nın hükümete verdiği muhtıra ile zirveye tırmandı. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını “darbe girişimi” olarak nitelendirdi ve Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıkladı. Paşinyan hafta başında da Birinci Genelkurmay Başkan Yardımcısını görevden almış ve İskender füzelerinin yetersizliği üzerinden orduyu hedef almıştı. Destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, istifa çağrılarını da reddetti. Paşinyan düzenlediği mitingde muhtıra veren orduyu “Kendi işine baksın” sözleriyle hedef aldı.

Destekçileriyle miting düzenledi

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden halka seslenen Paşinyan, istifa çağrılarını reddetti ve darbe karşıtlarını başkent Erivan’ın merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda topladı ve geniş katılımlı bir miting düzenledi. Paşinyan, düzenlediği mitingde, muhtıra Genelkurmay Başkanını “Ordu işini yapsın ve Ermenistan sınırlarını korusun. Ermenistan halkı darbecilere izin vermeyecek” sözleriyle hedef aldı ve Dağlık Karabağ yenilgisinin sorumlusunun ordu olduğunu bir kez daha yineledi. Yayınlanan muhtırada Paşinyan orduyu itibarsızlaştırmakla suçlanıyordu.

Darbe girişimi engellendi

Ermenistan’da polis, istihbarat servisi ve yargı kurumları Paşinyan’a destek veren açıklamalarda bulundu. Ermenistan başsavcılığı ordunun bildirisinin yasalara uymadığını belirten bir açıklama yayınladı. Paşinyan da polisin halkı koruyacağı açıklamasında bulundu. Paşinyan, “darbe girişiminin başarısız olduğunu ve görevden aldığı ordu yetkililerinin, kendisi için hala “kardeş” olduğunu savunan Paşinyan, “Ben ve ailemin de Ermenistan’ı terk etmek gibi bir planı bulunmuyor.” dedi.

Karabağ kliği baş rolde

Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan’ı hedef alan muhtırasının 25-26 Şubat 1992 tarihlerinde gerçekleşen Hocalı Katliamının 26’ncı yıldönümünde gerçekleşmesi dikkat çekti. Ermenistan’da ordu başta olmak üzere, bürokraside Dağlık Karabağ kökenli güçlü bir kliğin bulunduğun biliniyor. Muhtıra girişiminde de bu kliğin rol oynadığı değerlendiriliyor.

Geri adım atmadı

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı ise Paşinyan’a yönelik istifa çağrısına ilişkin pozisyonlarının değişmediğini, söz konusu çağrının bir baskı neticesinde yapılmadığını bildirdi. açıklamada, “Bu, amacı tek olan generallerin ve subayların, bu önemli anda vatanın kurtuluşuna hizmet etmek olan açık inancı ve duruşudur. Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır.” ifadeleri kullanıldı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarksiyan’ın da Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasına ilişkin kararı imzalamadığı belirtildi.

Paşinyan taraftarları ile muhalifleri arasında karşılıklı gösterilerin yaşandığı başkent Erivan semalarında Su-30 savaş uçaklarının uçtuğu gözlemlendi. Görüntülerde Paşinyan muhaliflerinin savaş uçaklarını alkışladığı görüldü. Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalif partilerin destekçileri de hükümet binasına ilerledi. Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, ordunun muhtıra çağrısına destekte bulundu.

Muhalefet çağrıda bulunmuştu

Dağlık Karabağ’da alınan ağır yenilgi sonrasında Paşinyan’ın istifası için ülkede süresiz protestolar başlatılmıştı. Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan da geçen Aralık ayında Erivan’da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etmiş, güvenlik güçlerine seslenerek “Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın” ifadelerini kullanmıştı.