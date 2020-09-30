Bolu’da helal jelatin üretimi için fabrika kuruluyor

26 deri imalatçısı ile şeker ve sakız üreten 2 gıda şirketi tarafında kurulacak fabrika bölge ekonomisine olumlu katkıda bulunacak.

2021’de faaliyete geçecek

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, ilçenin önde gelen firmalarınca 2 milyar İslam alemini ve bütün dünyayı ilgilendiren helal sığır jelatini üretme ve ihraç etme kararı alındığıni belirtti. Bu kararın ardından fabrika açmak için düğmeye basıldığını dile getirdi. Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) inşaatı devam eden fabrikanın 2021 Ağustos faaliyete başlayacağına işaret eden Kaşka, şu açıklamalarda bulundu:

15 milyon euroluk yatırım

“15 milyon Euroluk yatırımın ardından tamamlanacak jelatin tesisi, ülkemize ekonomik katma değer sağlayacak ve aynı zamanda ciddi anlamda ihracatı olan bir ürün elde edilecek. Beyaz yakalı, mavi yakalı ve normal kalifiyesiz eleman olarak baktığımızda tesiste 100 kişi çalışacak. Ham madde temin edecek firmaları da saydığımız zaman dolaylı olarak 500 kişilik bir istihdam söz konusu olacak. Hem ilimize hem ilçemize hem de ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak Gerede Jelatin AŞ, inşallah ülkemize ve milletimize hayırlı olur.”

İslami için önemli

Helal jelatinin İslam alemi için önemine değinen Kaşka, şunları ifade etti: “Gerede Jelatin AŞ, 6 bin ton üretim yapacak. Tabii ki dünyada özellikle domuz gıdasında, domuz jelatininde en çok hassas olan Museviler ve Müslümanlardır. Dolayısıyla biz bu konuda çok duyarlıyız. İnsanların daha fazla helal sığır jelatinine dikkatini de çekmiş olacağız. Dolayısıyla insanlar yedikleri ürünleri daha fazla sorgulamaya başlayacak. Biz de bu hakikati görüyor, Türkiye’de hatta İslam ülkelerinde helal ürün üretimine dönük yatırımların çoğalmasını arzu ediyoruz.” Kaşka, jelatinin gıda maddeleri için bir ham madde olduğunu ve çikolata ile şekerleme ürünlerinde çok yaygın şekilde kullanıldığına dikkat çekti.

Kolajen de imal edeceğiz

Jelatinin ardından kolajen üretimini planladıklarını kaydeden Kaşka, “Kolajen herkesin bildiği gibi çok stratejik bir ürün. Özellikle yüz maskelerinde, cildi gençleştirmede, yine yara tedavilerinde kullanılarak ölüm riskini azaltıyor. Jelatin yapmadan kolajene geçemiyorsunuz. Asıl hedefimiz jelatinden sonra hem ekonomik katma değeri yüksek olan hem de stratejik bir ürün olan kolajen” dedi.