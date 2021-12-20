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Kadın - Aile Bol vitaminli bebek çorbası tarifi
Kadın - Aile

Bol vitaminli bebek çorbası tarifi

Bebekler için mercimek çorbası, en az biz yetişkinler kadar çok sevilebilecek bir çorba türüdür.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 10:12:00 - 2021-12-20 10:21:03
Bol vitaminli bebek çorbası tarifi

Bu çorbayı 9 aylık dönemde bebeklerde tüketilebilir. Afiyet olsun.

Bol Vitaminli Bebek Çorbası Tarifi

Malzemeler

  • 1 kaşık mercimek
  • 1 kaşık pirinç
  • 1 kaşık köftelik bulgur
  • Yarım havuç
  • 1 parça karnabahar
  • 1 tane sarımsak
  • 1 tane küçük boy soğan
  • 1 bardak kemik suyu
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı salça
  • 2 bardak kaynar su

Yapılışı

Öncelikle yağımızı, rendelediğimiz sarımsağı, havucu küçük küçük doğradığımız karnabaharı soğan tencereye alalım. Biraz kavuralım. Salçamızı da ekleyelim kavuralım. Mercimeği, bulguru, pirinci ekleyelim kavuralım. Kemik suyu ve kaynar suyu ekleyip pişirmeye bırakalım. Bütün malzemeler pişene kadar pişirelim. Siz isterseniz blendardan geçirebilirsiniz. 

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