Bol vitaminli bebek çorbası tarifi
Bebekler için mercimek çorbası, en az biz yetişkinler kadar çok sevilebilecek bir çorba türüdür.
Bu çorbayı 9 aylık dönemde bebeklerde tüketilebilir. Afiyet olsun.
Bol Vitaminli Bebek Çorbası Tarifi
Malzemeler
- 1 kaşık mercimek
- 1 kaşık pirinç
- 1 kaşık köftelik bulgur
- Yarım havuç
- 1 parça karnabahar
- 1 tane sarımsak
- 1 tane küçük boy soğan
- 1 bardak kemik suyu
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı salça
- 2 bardak kaynar su
Yapılışı
Öncelikle yağımızı, rendelediğimiz sarımsağı, havucu küçük küçük doğradığımız karnabaharı soğan tencereye alalım. Biraz kavuralım. Salçamızı da ekleyelim kavuralım. Mercimeği, bulguru, pirinci ekleyelim kavuralım. Kemik suyu ve kaynar suyu ekleyip pişirmeye bırakalım. Bütün malzemeler pişene kadar pişirelim. Siz isterseniz blendardan geçirebilirsiniz.
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