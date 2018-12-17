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Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri

- 8'incisi düzenlenen ödüller için yapılan törende "yılın enleri" açıklandı

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:08
Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri


İSTANBUL (AA) - 8. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulunun düzenlediği organizasyonda, öğrenciler tarafından 10 farklı kategoride seçilen "yılın enleri" açıklandı.

Üniversitenin güney yerleşkesinde düzenlenen ödül töreninde, THY Avrupa Ligi'nde final oynayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, "yılın en iyi takımı" seçildi.

Fenerbahçe Beko ismiyle sezona devam eden sarı-lacivertli basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'e "yılın en iyi antrenörü" ödülü verilirken, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, "yılın en iyi basketbol oyuncusu" ödülüne layık görüldü.


- Ödüller


Törende verilen ödüller şöyle:

Yılın en iyi takımı: Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı

Yılın en iyi basketbol oyuncusu: Cedi Osman

Yılın en iyi voleybol oyuncusu: Gözde Kırdar (Eski milli voleybolcu)

Yılın en iyi bireysel sporcusu: İrem Yaman (Milli tekvandocu)

Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Yankı Erel (Milli tenisçi)

Yılın en iyi çıkış yapan takımı: MKE Ankaragücü

Yılın en iyi antrenörü: Zeljko Obradovic (Fenerbahçe Beko Başantrenörü)

Yılın en iyi spor yöneticisi: Maurizio Gherardini (Fenerbahçe Beko Genel Menajeri)

Yılın en iyi spor programı: Ters Köşe (Tivibu Spor)

Yılın en iyi spor yorumcusu: Ali Ece

Sporcu kardeşliği ödülü: Sümeyye Boyacı (Paralimpik milli yüzücü), Zübeyde Süpürgeci (Milli para atlet), Ege Pedal Spor Kulübü, Muhsine Gezer (Milli özel sporcu), Ali Topaloğlu (Down sendromlu milli atlet), Gençler Badminton Kadın Milli Takımı

Sporcu kardeşliği İsmet Badem yaşam boyu başarı ödülü: Togay Bayatlı (Eski Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı - Spor yazarı)

Sporcu kardeşliği özel başarı ödülü: Mete Gazoz (Milli okçu)

Sporcu kardeşliği Boğaziçi spor elçisi ödülü: Süverçe Korkmazer (Master kürekçi)

Fair play ödülü: Nil Çokgezen (8 yaşındaki satranççı), Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:08
  1. 8. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni
  2. Boğaziçi Üniversitesi
  3. Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu
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