Boğaz köprüsü geçiş ücretlerine zam! Gidiş- dönüş ayrı ayrı ücretlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapılan açıklamada ''avrasya tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 tl, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 tl olarak belirlenmiştir'

Çift yönlü ücret alınacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Ulaştırma ve Altapı Bakanlığı Avrasya tüneli geçiş ücretlerine yapılan yeni yıl zammını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.