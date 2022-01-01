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Ekonomi Boğaz köprüsü geçiş ücretlerine zam! Gidiş- dönüş ayrı ayrı ücretlenecek
Ekonomi

Boğaz köprüsü geçiş ücretlerine zam! Gidiş- dönüş ayrı ayrı ücretlenecek

Ulaştırma Bakanlığı’na açıklamasına göre, Avrasya Tüneli ve boğaz köprüsü geçiş ücretlerine zam geldi. Boğaz köprülerinden gidiş ve dönüşten artık ayrı ayrı ücret alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 07:55:00 -
Boğaz köprüsü geçiş ücretlerine zam! Gidiş- dönüş ayrı ayrı ücretlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapılan açıklamada ''avrasya tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 tl, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 tl olarak belirlenmiştir'

Çift yönlü ücret alınacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Ulaştırma ve Altapı Bakanlığı Avrasya tüneli geçiş ücretlerine yapılan yeni yıl zammını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

FATİH TEFENNİ

Herşeye zam zam! Bu zamlar enflasyonu artıracak. Yanlış politikaların bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Allah yardımcımız olsun.
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Özgün

Oohh pek güzel oluyor herkes layık olduğu gibi yönetiliyor.
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