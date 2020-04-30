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Aktüel

Bodrum'daki "hassas alan"da bulunan son işletme de kaldırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:48:29 -
Bodrum'daki "hassas alan"da bulunan son işletme de kaldırılıyor

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Muğla'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı'ndaki plajda bulunan son işleme de kaldırılmaya başlandı.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliye süreci başlatılan işletmelerden bir dönümlük alanda faaliyet gösteren sonuncusunun yapılarının kaldırılması için Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Yasal süreçleri tamamlanan ve Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen işletmenin yapıları işletme sahiplerince yıkılmaya başlandı. İlk olarak 350 metrekarelik iskelenin yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım işlemlerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı, son işletmenin de kaldırılmasıyla doğal haline yeniden kavuşmuş olacak.

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