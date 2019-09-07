Böbrek taşı için hangi doktora hangi bölüme gidilmeli? Böbrek taşı tedavisi nasıl yapılır? Çoğu insanın karşılaştığı böbrek taşı sorunu, uygun şekilde tedavi edilmezse daha büyük sorunlara yol açabilir. Peki, böbrek taşı için hangi doktora hangi bölüme gidilmeli? Böbrek taşı tedavisi nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

Çoğu insanın karşılaştığı böbrek taşı sorunu, uygun şekilde tedavi edilmezse daha büyük sorunlara yol açabilir. Peki, böbrek taşı için hangi doktora hangi bölüme gidilmeli? Böbrek taşı tedavisi nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar... Böbrek taşı için hangi doktora hangi bölüme gidilmeli? Üroloji doktoruna ve üroloji bölümüne gidilmelidir. Böbrek taşı olan hastalara hangi tedavi yöntemi uygulayacağını muayene ve tetkiklerin ardından karar verilir.

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