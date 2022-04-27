BM verileri sundu, Elon Musk bağışta bulunmadı

Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler, dünyada açlık sınırında olan insan sayısını verilerle açıklamıştı. 6 milyar dolara dünyada açlığın sona erdirilebileceğini duyurmuştu. 250 milyar doların üzerinde mal varlığı olan Elon Musk, o dönem hakkında çıkan “Mal varlığının yüzde 2'si açlığı bitirir." haberlerinden sonra paylaşımda bulunmuştu.

"Dünya Gıda Programı parayı nasıl kullanacağını açıklasın, Tesla hisselerini satıp parayı hemen BM'ye vereceğim." demişti. Tartışmaların üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti. Dünya Gıda Programı, o paranın nasıl harcanacağına dair verileri paylaştı.

Ancak Elon Musk'ın söz verdiği üzere parayı BM'ye vermediği, üzerine sosyal medya devi Twitter'ı satın alması tartışmaların tekrar alevlenmesine neden oldu. Ünlü ekonomi dergisi Forbes'a konuşan Dünya Gıda Programı yetkilileri, o parayı Elon Musk'tan hala almadıklarını açıkladı.