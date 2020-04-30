Bitlis’te hayvancılığa 12,9 milyonluk destek

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayvancılık yapan çiftçilere 2 ayrı programla 12 milyon 900 bin TL destek ödemelerine başladı.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürü büyütme ve buzağı desteği olmak üzere iki ayrı kalemde 8 bin 929 çiftçiye toplam 12 milyon 900 bin TL destek ödemesinin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Buzağılar için en az 450 TL, sürü büyütme ve yenileme desteği kapsamında ise hayvan başına 100 TL destekleme ödemesi yapılacak. Bitlis’te küçükbaş hayvan sayısı 794 bin 971, 10 bin 500’ü manda olmak üzere 112 bin büyükbaş havyan bulunuyor. Koyun ve keçiler yetersiz mera ve elverişsiz iklim koşullarına uyum sağlama yetenekleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemlidir. Meradan en iyi şekilde yararlanabilen, merayı en iyi şekilde değerlendiren, yılın her döneminde merayı kullanabilen küçükbaş hayvanlar Türkiye’nin ve ilimizin coğrafi yapısına son derece uygundur. İlimizin coğrafi yapısı ve geniş meraları göz önüne alındığında, ucuz maliyetli ve kaliteli hayvancılık için önemli potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Özellikle koyun ve keçi yetiştiriciliği, ilimizde yapılabilecek en ucuz maliyetli hayvancılıktır. İlimizin stratejik ürünlerinden biri olan tulum peyniri küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütlerle üretilmektedir. İlimizin küçükbaş hayvan varlığı 794 bin 971’dir. Tarım ve Orman Bakanlığı küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimize her yıl yayınlanan hayvancılık destekleri uygulama tebliği kapsamında destekleme ödemeleri yapmaktadır. Bitlis’te 2019 yılı birinci dönem buzağı desteklemelerinden 7 bin 49 yetiştiricinin, sürü büyütme ve yenileme desteğinden ise bin 880 kişinin faydalandığı ve toplamda 8 bin 929 kişiye 12 milyon 900 TL ödeme yapılacak. 24 Nisan 2020 tarihinde başlayan ödemeler çiftçilerin hesaplarına TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yatırılmaya devam ediliyor” denildi.