Bitcoin için kritik tarih verildi!

Ekonomist ve kripto para girişimcisi Alex Kruger, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Bitcoin'in 2022'nin başında yeniden canlanacağını tahmin ettiğini bildirdi.

Kripto Koin'de yer verilen habere göre, Kruger 'yılın ilk haftası etkisi' için şu verileri paylaştı:

"Bitcoin fiyatı, ilk haftalarda artıyor: 2021 artı yüzde 36; 2020 artı yüzde 13; 2019 artı yüzde 7; 2018 artı yüzde 18. Noel Baba'yı ayılar öldürdü, ama Bilge Adamları duydun mu?"

Ekonomiste göre, kripto para birimleri, ABD para politikasını belirlemek için bir Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde, duyarlılık düşüşe geçmeden evvel, ocak ayı başlarında yükselecek:

"Hala, fon girişlerinin yönlendirdiği ocak ayı başlarında güçlü bir kripto "yukarı" piyasası bekliyoruz. Ardından, bir sonraki şişirme baskısı çok sıcak gelirse (12 Ocak 2022) bir sonraki FOMC'den (26 Ocak 2022) önce risk alın."

2022 görünümü hakkında görüşlerini paylaşan Alex Kruger, daha geniş kripto varlık sektörünün 2022'de en az yüzde 30 ve yüzde 50'ye kadar yükselebileceğini söylüyor:

"Artı yüzde 30 veya artı yüzde 50. Hem boğalar hem de ayılar hayal kırıklığına uğrayacak."