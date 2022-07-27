Birinci; “Biz küfürbazları biliriz”

YENİ AKİT ANKARA

“İfade özgürlüğü” diyerek Her fırsatta Müslümanların dini değerleri ve kutsallarına olan düşmanlıkları ve yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen şer odakları İslam’ın kadın-erkek ilişkisine ilişkin emirlerini anlattığı videosu üzerinden imam Halil Koncakcı’ya saldırmaya devam ediyor. Konakcı hakkında olur olmadık ifadeler kullanan kendini bilmezlere rağmen binlerce Müslüman Konakcı’ya destek olmaya devam ediyor.

Son olarak AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı. Birinci yaptığı paylaşımlarda, “İmamlar siyasi değillerdir. Zira siyasetçilerin sırtlarında taşıdıkları yumurta küfeleri onlarda olmaz. Vazifeleri sadece namaz kıldırmak değil, özgürce, serbestçe Kur'an hakikatlerini ve İslam'ı anlatmalarıdır. Üslupta bazı sorunlar olabilir, kastı aşan sözler, kürsü celali ile söylenmiş de olabilir. Bunu bahane ederek, bir İmama, dine, milletimizin maneviyatına, tesettür ayetlerine hakaret etmek, aşağılamak akıl dışıdır. Biz bu küfürbazları biliriz. Onların derdi tek bir İmam ile değil, İslam dini ve aziz milletimizin manevi değerleri ile ilgilidir. Ayrıca, bu beyanlarım asla savunma pozisyonu olarak algılanmamalıdır. Savunma pasifliğinde falan değiliz. Bizim maksadımız durduğumuz noktayı ilan etmektir. Bu vadide, açık bir şekilde ifade ediyorum ki, bir İmam'a yapılan tehditler, hakaretler, sövmeler topyekûn ayaklarımızın altındadır” dedi.