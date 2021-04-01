Birgün yine şaşırtmadı! HDP kalabalıklarını övüp Ramazan tedbirlerini hedef aldılar

AK Parti hükümetine düşmanlığıyla bilinen Birgün gazetesi bugün yine iktidara saldırdı. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri eleştiren Birgün, yine kendisiyle çelişmekten kaçamadı.

'İdeolojik virüs'

Birgün bugün yaptığı 'İdeolojik virüs' başlıklı haberinde hükümet tarafından alınan koronavirüs tedbirlerini siyasi çıkar ve dünya görüşüne uygun önlemler olarak nitelendirdi. Hükümete saldırmak için fırsat kollayan gazete, tedbirlerin Ramazan ayına uygun şekilde düzenlendiğini iddia ederek, bu durumun altında başka niyetler olduğunu öne sürdü. Ramazan ayında teravih namazlarının kılınmasından rahatsız olan zihniyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini de eleştirdi. Ancak bugün önlemleri eleştirenler dün kalabalıklarla övünüyordu.





Nevruz kalabalığı

Ramazan ayı tedbirlerini eleştiren Birgün ve yandaşı Cumhuriyet Nevruz kutlamalarındaki HDP bayraklı kalabalıklara övgüler dizmişti. Bugün ideolojik diye tedbirlere karşı çıkan zihniyetin dün ideolojik haberi yine kendileriyle çeliştiklerini gözler önüne serdi.











