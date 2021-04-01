  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Birgün yine şaşırtmadı! HDP kalabalıklarını övüp Ramazan tedbirlerini hedef aldılar
Medya

Birgün yine şaşırtmadı! HDP kalabalıklarını övüp Ramazan tedbirlerini hedef aldılar

Hükümeti eleştirmek için fırsat kollayan Birgün gazetesi, bugün de Ramazan ayı tedbirlerini hedef aldı. Ancak teravih namazından rahatsız olan ve bu açıklamaları 'ideolojik' diyerek eleştiren zihniyet, Nevruz kutlamalarındaki HDP bayraklı kalabalıklara övgüler dizdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 13:44:00 -
Birgün yine şaşırtmadı! HDP kalabalıklarını övüp Ramazan tedbirlerini hedef aldılar

AK Parti hükümetine düşmanlığıyla bilinen Birgün gazetesi bugün yine iktidara saldırdı. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri eleştiren Birgün, yine kendisiyle çelişmekten kaçamadı.

'İdeolojik virüs'

Birgün bugün yaptığı 'İdeolojik virüs' başlıklı haberinde hükümet tarafından alınan koronavirüs tedbirlerini siyasi çıkar ve dünya görüşüne uygun önlemler olarak nitelendirdi. Hükümete saldırmak için fırsat kollayan gazete, tedbirlerin Ramazan ayına uygun şekilde düzenlendiğini iddia ederek, bu durumun altında başka niyetler olduğunu öne sürdü. Ramazan ayında teravih namazlarının kılınmasından rahatsız olan zihniyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini de eleştirdi. Ancak bugün önlemleri eleştirenler dün kalabalıklarla övünüyordu.


Nevruz kalabalığı

Ramazan ayı tedbirlerini eleştiren Birgün ve yandaşı Cumhuriyet Nevruz kutlamalarındaki HDP bayraklı kalabalıklara övgüler dizmişti. Bugün ideolojik diye tedbirlere karşı çıkan zihniyetin dün ideolojik haberi yine kendileriyle çeliştiklerini gözler önüne serdi.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vatandaş akın etti... Uyarı geldi! B planı yok, boşuna yaptırmayın
Gündem

Vatandaş akın etti... Uyarı geldi! B planı yok, boşuna yaptırmayın

Aşı olanlar antikor sonucunu öğrenmek için hastanelere akın etti. Uzmanlar uyardı: " 'Antikor yoksa aşı korumuyor’ diyemiyoruz. Baktırmanın ..
Beyaz Saray'da Biden'ın 'Binbaşı'sı dehşet saçtı!
Dünya

Beyaz Saray'da Biden'ın 'Binbaşı'sı dehşet saçtı!

Beyaz Saray'da Joe Biden'ın Alman çoban köpeği 'Binbaşı' bir ayda ikinci kez bir çalışanı ısırdı.
Savaş uçakları havalandı! Havada tarihin en büyük kapışması
Gündem

Savaş uçakları havalandı! Havada tarihin en büyük kapışması

NATO’ya bağlı savaş jetlerinin, Kuzey Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde, Rusya’ya ait savaş uçaklarının ‘olağan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay