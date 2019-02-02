Bir ülkenin vatandaşları direkten döndü! 'Tosun'un planı deşifre oldu

Türkiye'de kurduğu Çiftlikbank isimli sanal çiftlik sistemiyle binlerce kişiyi ağına düşüren ve milyonluk vurgun yaparak yurt dışına kaçan, "Tosun" lakaplı Mehmet Aydın'ın, Arjantin'de de şirket kurmak istediği ortaya çıktı. Aydın’ın en yakınındaki isimlerden olan ve geçtiğimiz hafta yakalanan ‘Sosyal Medya Sorumlusu’ Umeyr Karakoç’un ifadeleri, "Tosun"un planlarını ortaya çıkardı. Karakoç ifadesinde Mehmet Aydın’ın Arjantin'de kurmayı planladığı oyun sistemini anlattı. Karakoç, ‘mafya musallat olmasın diye’ Aydın’ın, finans ve yazılım ekibini yurt dışına çıkardığını da iddia etti.

Arjantinliler tokattan kurtulmuş

İfadesinde Karakoç, "2017 Haziran ayı olabilir. Brezilya’nın Sao Paulo şehrine gittik. Oradan da Uruguay’a geçtik. Bir hafta orada kaldık. Mehmet’in bu sefer ki amacı Arjantin’de bir Fame Game firması kurmaktı. Osman Naim Kaya dil bildiği için Mehmet’e yardımcı oluyordu. Orada kiralanmış bir ev ve araç (BMW X4M4) vardı. Yani önceden hazırlanmıştı. Amaç arabayla Arjantin’e geçmekti. Ancak arabanın belgeleri tamam olmadığı için Arjantin’e geçirmediler. Sonradan taksiyle Arjantin’e geçiş yaptık. Boenes Aires’te Shareton Hotel’de kaldık. Mehmet orada hastalandı. İki gün kadar yattı. Sonra Türk konsolosluğuna gittik. Ancak Mehmet istediği belgeleri oradan alamadı. İşlemler yapılmadı. İşlemleri halledemeyince Türkiye’ye uçakla döndük." bilgilerini verdi.

Mafya korkusu

"Mehmet Aydın, firmanın finans ve yazılım kısmında çalışanların artık yurtdışında çalışması gerektiğini, çünkü mafyanın musallat olabileceğini söylüyordu." diyen Karakoç, "Yazılım ve finans ekibiyle birlikte Arjantin’e gittik. Arjantin’e gitmeden önce Ataşehir’de bir otelde bayilere bilgilendirme toplantısı yapıldı. Şirketin bu birimlerinin yurtdışında faaliyet göstereceği belirtildi. Boenes Aires’te bir ev tutuldu. Home ofis olarak kullanıldı. Hepimiz orada çalıştık." ifadelerini kullandı.

Bahama Adaları'nda kurban tatili

Hürriyet'in haberine göre Karakoç, “Kurban bayramı geliyordu. 15 günlük bir tatil düşünüldü. Bahama adalarına hep birlikte gittik. Mehmet’in babası vefat etmişti. Türkiye’ye gelip tekrar Arjantin’e döndük. Biz Arjantin’deyken veri tabanımızın ele geçirildiğine dair bir e-posta almıştık. Bunu yazılımcıya gösterdim. ‘Önemli değil’ dedi. Ancak aynı mail Bahamalar'dayken aynı kişi e-postayı Mehmet’e de atınca durum ciddileşti. Cudi Cumhur (yazılımcı) sistemdeki açıkları kapatmak için çalışmaya başladı. Biz de bu kişinin kim olduğunu tespit etmeye çalıştık. Sonradan bu kişi birkaç kez daha sisteme girdiğini söyledi. Onunla ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu hatırlıyorum” dedi.

“DUBAİ’DE DE KURACAKTIK”



Karakoç Dubai’de kurmak istediklerini sistemi de şu sözlerle anlattı: “Türkiye’deki gibi aynı sistemi Dubai’de kurmayı düşünüyorduk. Orada bir yerel oyun kurulacaktı. İnternetten oynanacaktı. Ayrıca kahvaltı salonları da açılacaktı. Ben oranın kârından pay alacaktım. Ancak bu durum gerçekleşmedi.”