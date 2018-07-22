Bir dönemin gerillaları siyasete başladı

Barış anlaşması kapsamında Kongrede 10 sandalyenin ayrıldığı eski gerillalardan 8'i dün yemin ederek işbaşı yaptı. Yemin törenine biri uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan, diğeri güvenlik endişesiyle eski gerillaların kaldığı kamptan ayrılmak istemediğini söyleyen 2 eski FARC yöneticisi katılmadı.

Eski gerillaların yemin töreni, barış anlaşmasının uygulanması açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Kongredeki bu küçük grubun, anlaşmanın kilit unsurlarını ilerletme görevi bulunuyor.

Yemin edenler arasında yer alan eski gerilla Sandra Ramirez, "Bu omuzlayacağımız büyük bir sorumluluk. Dağlarda, çamurlu botlarla geçen yaşamın değişmesi." ifadelerini kullandı.

Kolombiyalıların büyük bölümü, eski gerillalara Kongrede temsil hakkı verilmesini öfkeyle karşılıyor.