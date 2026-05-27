Bingöl’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Bingöl’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Muş karayolunda Kardeşler köyünde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.