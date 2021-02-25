Bingöl'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.48'de yerin 6.96 kilometre altında gerçekleşen deprem, Muş başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

Kandilli Rasathanesi ise şiddetini 4.2 olarak duyurduğu depremin merkez üssünü Muş'un Varto ilçesi olarak açıkladı.