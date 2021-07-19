  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
CHP'li başkan gözaltına alındı
Galatasaray, Shaqiri için düğmeye bastı!
Denizli'de 15 dekar orman zarar gördü
Çin kaynaklı saldırıya NATO'dan cevap
Aktüel Bin yetim çocuğa bayramlık
Aktüel

Bin yetim çocuğa bayramlık

Türk Kızılay Derneği Silopi Şube Başkanlığınca, ilçe merkezi ve köylerinde yetim ve yardım muhtaç bin çocuğa bayramlık elbise, 500 aileye kurban kumanyası ulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 16:21:00 -
Bin yetim çocuğa bayramlık

Kızılay Silopi Şube Başkanlığınca, gönüllüler ile beraber ilçe merkezi ve köylerinde sosyal inceleme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucunda yetim ve yardıma muhtaç aileler için bayramlık elbise ve gıda kumanyası dağıtıldı. Kızılay gönüllülerince yetim ve yardıma muhtaç çocuklar için hazırlanan bayramlık elbiseler kolilere konularak dağıtım için start verildi. İlçe merkezi ve köylerine giden gönüllü ekibi, tek-tek çoğunluğu yetim bin çocuğun bayramlık elbisesini teslim etti, 500 aile için hazırlanan et kumanyaları ulaştırdı.

Yaptıkları yardıma ilişkin açıklamada bulunan Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, “Türk Kızılay’ı Silopi Şube Başkanlığı olarak gönüllülerimizle beraber daha önce sosyal incelemelerini gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımıza bayramlık elbise ve et kumanyası dağıtımını gerçekleştirdik. Çoğunluğu yetim olmak üzere bine yakın çocuğumuza bayramlık elbise, 500 ailemize et kumaya dağıtımını gerçekleştirdik. Sosyal incelemeleri yaparken sadece ilçe merkezimizde değil bütün köylerimizi de gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek gerekli destekleri sağladık” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay