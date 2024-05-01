Bill Gates, şirket vasfı olmadan Microsoft'u yönetiyor

Mart 2020 tarihinde Microsoft'un yönetim kurulu başkanlığından ayrılan Bill Gates, şirkette resmi bir pozisyonu olmamasına rağmen ipleri elinde tutmaya devam ediyor.

Microsoft'un 2020 yılında yönetim kurulu başkanlığından ayrılan Bill Gates, resmi bir pozisyonu olmamasına rağmen şirketin özellikle yapay zeka alanındaki stratejik girişimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor.

Business Insider'a göre, Gates şirketin kurumsal yaşamında aktif bir rol oynamaya devam ediyor, stratejik tavsiyelerde bulunuyor, ürün analizlerine katılıyor, kilit yöneticileri işe alıyor ve OpenAI başkanı Sam Altman da dahil olmak üzere önemli ortaklıkları sürdürüyor.

Danışmanlık yaptığını söylemişti

Geçtiğimiz yıl Microsoft, daha sonra Copilot olarak yeniden adlandırılan kendi arama motoru Bing'e yapay zeka teknolojisinin dahil edildiğini duyurdu. Kaynaklara göre Bill Gates bu çözümün geliştirilmesinde ve uygulanmasında kilit bir rol oynadı.

Mevcut Microsoft CEO'su Satya Nadella ve üst düzey yönetim Bill Gates'in görüşlerine değer veriyor ve şirkette büyük değişiklikler yaparken bu görüşleri dikkate alıyor. Öte yandan OpenAI ile ortaklığın başlangıcından bu yana Bill Gates'in, Sam Altman'dan önemli başarılar ve zorluklar hakkında düzenli olarak sunumlar aldığına dikkat çekilmiş.

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Bill Gates'in şu anda düzenli olarak evini ziyaret eden Sam Altman ile yakın bağlarını sürdürdüğü belirtiliyor. İçeriden öğrenilenlere göre Bill Gates'in Microsoft üzerindeki etkisinin OpenAI ile etkileşimlerinin çok ötesine uzandığı yönünde. Gates önceki açıklamalarında ise zamanının yaklaşık %10'unu Redmond'da Microsoft'a ürün stratejisi konusunda danışmanlık yaparak geçirdiğini bizzat ifade etmişti.