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Ekonomi "Bilinmeyen numaralara" 8,3 milyon lira harcandı
Ekonomi

"Bilinmeyen numaralara" 8,3 milyon lira harcandı

Rehberlik hizmeti veren işletmecilerin, bu yılın birinci çeyreğindeki geliri 8,3 milyon lira olurken, söz konusu hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 1 milyon 324 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:03:38 -
"Bilinmeyen numaralara" 8,3 milyon lira harcandı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri, bu yılın mart ayı sonu itibarıyla 8,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010 yılı başında birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı.

Halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı.

Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

AA muhabirinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 8,3 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 1 milyon 324 bin olduğu görüldü.

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 12 aktif işletmecinin, bu yılın birinci çeyreğinde toplam 1 milyon 324 bin çağrının toplam süresi 2 milyon 3 bin 263 dakika oldu.

Bu dönemde 2 milyon 598 bin 488 isimle sorgulama, 7 milyon 471 bin 449 numarayla sorgulama yapıldı. Sorgulamaların 2 milyon 268 bin 705'i bireysel numara ve 927 bin 595'i kurumsal numara sorgulandı.

Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 8,3 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

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