Bilal Erdoğan'dan nokta atışı 'harf devrimi' mesajı: Gelişmenin alfabeyle alakası yok

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı harf ve kıyafet devrimlerine değinen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Arap alfabesinin ilkokullarda değişimin önündeki engel olarak anlatıldığını ve gelişmenin önündeki engelmiş gibi aktarıldığını belirtti.

Yunanistan Çin neden alfabe değiştirmedi

Erdoğan, "Ben ilkokulda okuduğum yılları hatırlıyorum. Çok net bir şekilde alfabemizden dolayı geri kaldığımız bize anlatıldı. O zaman bunu belki sorgulamamıştım ama sonradan düşününce o zaman Yunanistan, Çin niye alfabesini değiştirmemiş. Demek ki gelişmenin alfabeyle alakası yokmuş" dedi.

Türkiye'nin güçlenmesinde dindarların rolü

Bilal Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu kadar şeklimizi benzettik, o zaman batıyı niye yakalayamadık bu güne kadar. Şimdi bakıyorum son 20 yıldaki Türkiye'nin güçlenmesine bakıyorum; hem bölgesinde hem dünyada artık söz söyleyen bir ülke oluşuna bakıyorum. Bunun arkasında dindar insanların ciddi bir rolü var. Teknoloji dediğimiz zaman Selçuk gibi bir insan bu işin arkasında oluyor. Demek ki namazla ilgisi yok bunun. Ben eğitim ve kültür alanında çalışan bir insan olarak biz bunu yaparken kendi kültürümüzle yapabiliriz"