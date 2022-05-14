Bihlun Tamaylıgil kimdir nereli? Bihlun Tamaylıgil hayatı ve biyografisi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı cezalar Yargıtay tarafından onanmasıdan sonra İstanbul CHP il başkanı kim olacak, Canan’ın yerine kim gelecek? soruları CHP cephesinde bir hayli merak edilirken, CHP İstanbul il başkanlığı için ismi geçenler arasında Bihlun Tamaylıgil de var. Peki Bihlun Tamaylıgil kimdir? Bihlun Tamaylıgil nereli kaç yaşında? Bihlun Tamaylıgil ne iş yapıyor, hangi görevlerde bulundu?
Bihlun Tamaylıgil 15 Ekim 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Sermaye Piyasası Aracı Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Özel Sektör yöneticiliği yapmıştır. 22. 23. 24. 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekilidir. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilmektedir. CHP'de genel sekreter yardımcılığı, genel başkan yardımcılığı, genel sekreterlik ve parti sözcülüğü görevlerinde bulunmuştur.