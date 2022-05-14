Bihlun Tamaylıgil kimdir nereli? Bihlun Tamaylıgil hayatı ve biyografisi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı cezalar Yargıtay tarafından onanmasıdan sonra İstanbul CHP il başkanı kim olacak, Canan’ın yerine kim gelecek? soruları CHP cephesinde bir hayli merak edilirken, CHP İstanbul il başkanlığı için ismi geçenler arasında Bihlun Tamaylıgil de var. Peki Bihlun Tamaylıgil kimdir? Bihlun Tamaylıgil nereli kaç yaşında? Bihlun Tamaylıgil ne iş yapıyor, hangi görevlerde bulundu?