BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071570
|0,39
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020171
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,079493
|0,35
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,077108
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033891
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018671
|0,89
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016626
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037007
|2,31
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040169
|2,16
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,070131
|2,12
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,021778
|2,11
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,021022
|2,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023513
|1,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070086
|1,31
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,064645
|1,30
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,022126
|1,24
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013760
|1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034029
|1,18
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021282
|1,15
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030649
|1,13
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048408
|1,09
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,033425
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023904
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070439
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022633
|0,03
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064923
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068722
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)