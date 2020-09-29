  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:22:08 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,093948 2,61
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049597 2,45
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050176 2,32
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,087458 2,29
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,090515 2,25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016527 1,32
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018477 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,063479 4,27
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043785 4,14
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037255 2,90
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039491 0,89
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,068408 0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,116168 3,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,165489 3,42
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,092089 3,40
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031431 3,21
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,099596 2,98
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028446 2,53
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013215 0,78
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030018 0,77
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020839 0,76
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028983 0,58
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048353 1,81
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030091 1,81
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050011 1,81
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047398 1,81
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015232 1,80
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062868 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069655 0,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070394 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067954 0,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068800 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
El-Mişri: Türkiye olmasaydı Wagner başkente girecekti
Dünya

El-Mişri: Türkiye olmasaydı Wagner başkente girecekti

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid El-Mişri, Türkiye'nin yardımları sayesinde Wagner gibi paralı askerlerin başkent Trablus'a g..
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Rumları panikletti!
Siyaset

Rumları panikletti! "Erdoğan’dan kıyamet mektubu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yazdığı ileri sürülen mektup Rum cephesinde paniğe neden oldu. Rum medy..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay