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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:22:07 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068387 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079392 -0,28
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020151 -0,28
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010892 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031328 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036085 -0,66
VEM Hisse Senedi EYF 0,080301 -0,51
HEM Hisse Senedi EYF 0,020565 -0,50
ZEM Hisse Senedi EYF 0,021300 -0,50
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024609 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
HEM Katkı EYF 0,018219 -0,82
VEM Katkı EYF 0,018398 -0,81
ZEM Katkı EYF 0,019532 -0,81
VEM Dinamik Değişken EYF 0,063839 -0,79
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019096 -0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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