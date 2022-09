Besmele'nin 'Be'si neyin zirvesidir?

Yeni Akit/Ankara

"Siz hey 'iletişim iletişim' deyip duranlar! Her şeyden önce sizi yaratanla, sizi yaşatanla ve eninde sonunda bir gün huzuruna varacağınız Rabbinizle iletişim halinde olmaya bakın" diyen Gazeteci Yazar Mehmet Göktaş "Besmele'deki Be'nin noktası İletişimin Zirvesidir" başlıklı yazısında iletişime farklı bir yönden değindi.

Göktaş dikkat çekici yazısında şu mevzulara değindi:

"Yaşadığımız şu çağa İletişim Çağı diyorlar. Gerçekten de iletişim kelimesi ve kavramı tarihin hiçbir döneminde bu kadar öne çıkmamıştır.

İletişim Fakültesi olmayan kaç üniversitemiz var acaba?



İletişim günümüzde bireysel hayatta da insanlarda aranan en önemli vasıflardan biridir. Herkesten kopuk, içine kapanık bir yapıya sahip olmak önemli bir hastalık olarak görülmektedir.

Ama ne gariptir ki iletişimin böylesine önem verildiği günümüz dünyasında insanlar en önemli iletişimden mahrum bir hayat sürmekteler. Hâlbuki insanoğlu için hayatın gayesi, olmazsa olmazı bu evrenin sahibi ile iletişim halinde olmasıdır.

İşte bundan dolayıdır ki Allah Teala gönderdiği son elçisine bu iletişimi emrederek; “ikra’ bismi rabbik” başlamıştır Kitabını indirmeye.

İster “ikra’ bismi rabbik olsun, ister besmele olsun, hayatın bütün alanlarında Allah ile iletişim kurmanın özüdür ve ta kendisidir.

Bundan dolayıdır ki Hz. Ali Kerremallah besmelenin başındaki be harfinin noktasını kast ederek “İlim bir noktaydı insanlar onu çoğalttı” buyurmuştur. Arapçadaki cer harflerinin birincisi olan “be” harfi ilsak içindir yani birleştirmek kavuşturmak, buluşturmak, iletişim kurmak içindir.

Biliyorsunuz be harfi bir çizgi ve onun altındaki noktadan ibarettir, yani nokta her şeydir.

Biz besmeleyle hayatın bütün alanlarına, saniyelerine Allah Teala’nın müdahil olduğunu, O’nun müdahil olmadığı bir tek anın ve bir tek noktanın bulunmadığını ikrar ederiz, dile getirir telaffuz ederiz.



Peygamber Aleyhisselam’ın buyurduğu gibi “Besmele ile başlamayan her iş ebterdir, güdüktür”

Siz istediğiniz kadar iletişim çağında yaşadığınızı söyleyin Allah (cc) ile iletişimi olmayan herkes karanlıklarda kalmış, yolunu kaybetmiş avare kasnaklar gibi dönen serserilerdir, ne yaptığını, nereye gittiğini bilmeyen sarhoşlardır.

Allah ile bağlantısı kurulmayan bütün işler ve uğraşlar bereketsizdir, ebterdir, kopuktur, güdüktür, fesattır, karanlıktır.

Siz hey “iletişim iletişim!” deyip duranlar!

Her şeyden önce sizi yaratanla, sizi yaşatanla ve eninde sonunda bir gün huzuruna varacağınız Rabbinizle iletişim halinde olmaya bakın!