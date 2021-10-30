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Gündem Beslenmeleri yasak! Konya'da yakalandılar
Gündem

Beslenmeleri yasak! Konya'da yakalandılar

Konya'da beslenmesi yasak olan 2 maymun bulundu. Polis ekipleri olay sonrası 1 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 13:31:00 -
Beslenmeleri yasak! Konya'da yakalandılar

Konya’da bir iş yerinde beslenmesi yasak olan havyanlar kapsamında olan 2 adet maymun bulunurken, olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında oluşturulan ve Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ortaklaşa yapılan çalışmalarla bir iş yerine operasyon düzenledi. Arama yapılan iş yerinde beslenmesi yasak hayvanlar kapsamında olan ve "Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme" kapsamında olan 2 adet maymun ele geçirilerek el konuldu. İş yerinde maymunları beslediği tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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