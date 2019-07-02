0553 313 94 23

Beşiktaş'tan transfer bombası Boateng

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş bonservisi İtalyan kulübü Sassulo’da bulunan Kevin Prince Boateng için harekete geçti.

02 Temmuz 2019 Salı 11:44
Beşiktaş'tan transfer bombası Boateng

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde iddialı girmeye hazırlanan Beşiktaş, transferdeki sessizliği bozmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar ile ilgili dün gece flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme'de tanınmış bir gazeteci olan ve Türkiye transfer piyasasında da tanınan bir isim olan Di Marzio, Beşiktaş'ın Kevin Prince Boateng'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını iddia etti. Bir yandan mali konulardaki sıkıntıları aşmaya çalışan, bir yandan da yeni sezonda şampiyonluğa oynayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan yönetimin, Ganalı futbolcu ve kulübü Sassulo ile temasa geçtiği dile getirildi. Kartal, Boateng'in son durumu hakkında bilgi istedi.

Barcelona forması giydi

Gana asıllı, Almanya doğumlu olan Kevin Prince Boateng, geçen sezon ilginç bir transfere imza atmış, 31 yaşında Sassulo'dan dünya devi Barcelona'ya kiralık gitmişti. Şu anda Bayern Münih'te forma giyen kendisinden 1 yaş küçük kardeşi Jerome Boateng ile birlikte Hertha Berlin alt yapısında futbol kariyerine başlayan Kevin Prince, kariyerinde Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke, Las Palmas, E.Frankfurt, Sassulo ve son olarak Barcelona'da görev yaptı. Kardeşi Jerome Boateng Almanya Milli Takımı'nda oynayan Prince, ana vatanı olan Gana'yı seçti. 10 numara, merkez orta saha ve kanatlarda görev yapabilen 32 yaşındaki oyuncu kariyerinde oynadığı 431 resmi karşılaşmada 67 gol atıp, 51 asist yaptı.

Kartal'ın transfer gündemindeki Boateng, kariyerinde 10 farklı kulübün formasını giydi. Boateng için kulüplerin ödediği toplam bonservis yaklaşık 40 milyon Euro.

Kevın Prince Boateng, devre arası transfer olduğu Barça'da rotasyonda kullanıldı ve sadece 4 resmi maçta forma giyebildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:44
  1. Beşiktaş
  2. Kevin Prince Boateng
  3. İtalya Serie A
  4. Sassulo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
    1. Yaşlı kadının safra kesesinden 450..
    2. Judoda Montreal Grand Prix'sine doğru
    3. Nalbantlık tarihe karışıyor
    4. Kaputa gizlenmiş silah ele geçirildi
    5. ABD’den şaşırtan itiraf: Obama onunla..
    6. Vali Doğan, Arsuz’da incelemelerde..
    7. Bayramı ülkesinde geçiren..
    8. Ayhan Sincek, geleceğin sigortacılık..
    9. Adana’da ambulansa yol vermeyen..
    10. Robotik futbol takımından Avustralya..
    11. Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri:..
    12. Husilerden Suudi Arabistan’a yeni..
    13. Gevaş’ta sebze üretimi
    14. DGS adaylarının eğitim bilgilerini..
    15. (Özel) Hamile karısını öldüren sanığa..
    16. Başkan Orhan: “Gönüller inşa ediyoruz”
    17. Başkan Yüzügüllü’den teşekkür
    18. Darıca’lı karateciler 6 madalya ile..
    19. Sanayide çarklar hızlandı
    20. Kartal’da talaş üretimi yapan atölyede..
    21. Deniz görmeyen çocukların hayali..
    22. "Arabuluculuk sayılarında Avrupa'da..
    23. Gıda fiyatlarındaki düşüş devam ediyor
    24. Madımak olaylarında ölenler anıldı
    25. İşlerine dönmek için 70 gündür eylem..
    26. Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra..
    27. Tatilin keyfini yüzerek çıkarıyorlar
    28. İşten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı..
    29. Galatasaray'ın genç yıldızına Lazio..
    30. Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız