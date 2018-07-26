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Beşiktaş'tan sürpriz atak! Aradığı 10 numarayı Norveç'te buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Stabaek'de top koşturan 18 yaşındaki Hugo Vetlesen'i transfer gündemine aldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 02:24
Beşiktaş'tan sürpriz atak! Aradığı 10 numarayı Norveç'te buldu
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim ortaya atıldı. BeIn Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, Norveçli 10 numara Hugo Vetlesen'i kadrosuna katmayı düşünüyor.
 
Siyah beyazlı ekibin, Norveç Ligi takımlarından Stabaek forması giyen 18 yaşındaki Hugo Vetlesen'i 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmek istediği belirtildi.
 
10 numara mevkiinde forma giyen Vetlesen, bu sezon 15 kez Norveç Ligi'nde forma giyerken gol atamadı, bir asist kaydetti.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 02:24
  1. Beşiktaş
  2. Stabaek
  3. Norveç
  4. Hugo Vetlesen

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