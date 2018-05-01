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Beşiktaş'tan olaylı derbi kararı! Resmen...

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz etti.

01 Mayıs 2018 Salı 21:51
Beşiktaş'tan olaylı derbi kararı! Resmen...

Federasyonun derbi kararını TFF Tahkim Kuruluna taşıyan siyah-beyazlı kulüp, başvuruyu bugün gerçekleştirdi. 

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahkim Kuruluna yaptıkları itirazı değerlendirdi.

Mahmutyazıcıoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden oynanmasına karar verilen söz konusu derbi maça çıkmama kararını divan kurulunda görüştüklerini ve Beşiktaş camiasının bu kararın arkasında durduğunu vurguladı.

Tahkim Kuruluna başvurmalarına ilişkin ise siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, "Beşiktaş camiasının seçilmiş yöneticileri olarak üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz. Maça çıkmama kararı camiamızın doğruluğuna inanarak aldığı bir karardır ancak yıllar sonra 'Niçin tahkime gidilmedi' diye sorulmasını ve bu yüzden hesaba çekilmeyi istemiyoruz. Bu yüzden bütün hukuki girişimleri yapıyoruz. Tahkim Kuruluna yapılan itiraz da bu hukuki girişimlerden biridir." ifadelerini kullandı. 

"FIFA VE UEFA'YA AYKIRI"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TFF'nin hatalı bir karar verdiğini savunarak, "Beşiktaş'ın haklarını hukuk karşısında sonuna kadar savunacağız. Açıklanan kararın yanlış olduğunu kamuoyu biliyor. Alınan bu karar federasyonun talimatlarına, UEFA ve FIFA'nın emsal kararlarına aykırıdır. Bu hukuki hatanın düzeltilmesi için başvuruda bulunduk." değerlendirmesini yaptı.

"KARAR DEĞİŞMEZSE MAÇA ÇIKMAYACAĞIZ"

Tahkim Kuruluna başvuru için geniş çaplı bir dilekçe hazırladıklarını belirten Mahmutyazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmaz ise Beşiktaş aldığı kararı 3 Mayıs Perşembe günü uygulayacaktır ve sahaya çıkmayacaktır."

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:51
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