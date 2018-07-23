0553 313 94 23

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Trabzonspor'da forma giyen...

Beşiktaş rotayı tekrardan Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Jose Sosa'ya çevirdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:32
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Trabzonspor'da forma giyen...

Transfer piyasasında hareketlilik artarken, şu ana kadar sattığı ya da satacağı oyuncularla gündemde olan Beşiktaş, artık atağa kalkmış durumda. Her mevkiye takviye planlayan Siyah- Beyazlılar’ın gündemindeki son isim ise hayli tanıdık bir yıldız; Jose Sosa. Kartal’dan Milan’a, İtalyan ekibinden de Trabzonspor’a giden Arjantinli için en üst seviyede görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Herkes kazanacak 

Yılda 5 milyon Euro (28 milyon TL) kazanan ve kulüp tarafından istenen indirimi kabul etmeyen Sosa için tarafların üzerinde konuştuğu formül, maliyeti ortak karşılamak. Şu an için çok özel bir durum olmaması halinde Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi yıldızlarını elinden çıkarmayı düşünmeyen Trabzonspor, Sosa’da ise kapıyı hep açık tutuyor. Hem kulüplerin hem de oyuncunun sıcak baktığı formül üzerinde gelecek hafta son görüşmelerin yapılacağı ve konunun netlik kazanacağı belirtildi. Trabzonspor kampında olan Sosa da 2 takım arasında yapılacak final temasının sonucunu bekliyor. (Fanatik)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:32
  1. Beşiktaş
  2. Trabzonspor
  3. Jose Sosa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor transfer bombasını patlattı! Manchester United'ın eski futbolcusu...
    1. Yeni Malatyaspor transfer bombasını..
    2. 125 sanığa müebbet hapis istendi
    3. Almanya'dan Mesut Özil açıklaması
    4. İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu
    5. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye evet dedi!..
    6. Pompalı tüfekle annesini öldürdü!
    7. PKK/YPG ve Esed Münbiç için anlaştı!
    8. FLAŞ! Mesut Özil'den Türk Milli Takımı..
    9. Adnan Oktar'a en yakın isim yakalandı!..
    10. Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi!..
    11. 2018 KPSS lise geç başvurular ne..
    12. Trafik kazasının ardından çıkan..
    13. AK Parti'den son dakika bedelli..
    14. Halk otobüsünde yer verme kavgası! Bir..
    15. Fenerbahçe, Manchester City'nin genç..
    16. İYİ Parti'de genel başkanın kim..
    17. İki yıllık birikimini sattığı..
    18. İYİ Parti'de genel başkan kim olacak?
    19. Galatasaray'dan flaş transfer! Resmen..
    20. Dul kadına ev kiralamayan mal sahibine..
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Adnan Oktar'ın yargıdaki sorgusuna ulaşıldı! ''Tayyip'i asarlar şimdi''
    Adnan Oktar'ın yargıdaki sorgusuna ulaşıldı! ''Tayyip'i asarlar şimdi''
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'