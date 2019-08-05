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Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıktı!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kampının Avusturya ayağını tamamladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58
Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıktı!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kampının Avusturya ayağını tamamladı. Siyah-beyazlılarda, arka arkaya gelen sakatlık haberleri ise Teknik Direktör Abdullah Avcı ve ekibini üzdü.


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 Temmuz’da Riva’da top başı yapan ve 24 Temmuz’da ikinci kamp çalışması için Avusturya’ya giden Beşiktaş, kampının yurt dışı etabını tamamladı. Avusturya’da 4 hazırlık maçına çıkan ve yeni transferler Boyd ve Douglas’ın da takımla çalışmalara katıldığı Beşiktaş’ta ikinci etap çalışmalarında moralleri sakatlıklar bozdu. Burak Yılmaz, Atiba, Roco, Dorukhan, Adem Ljajic, Gökhan Gönül ve Medel’in yaşadığı sakatlıklara Necip Uysal da eklendi. Siyah-beyazlıların, dün İtalyan ekibi Brescia ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Necip Uysal’ın durumunun yapılan tetkiklerden sonra açıklanacağı öğrenildi.



Sakatlıklar Avcı’yı üzdü


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın İstanbul ayağında takıma kondisyon çalıştıran ve Avusturya kampında da taktik çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş’ta, arka arkaya gelen sakatlık haberleri Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın canını sıktı. Takımla taktik çalışmaları yaparken bu kadar çok sakat ismin olması Avcı ve ekibinin adeta elini kolunu bağladı.



4 hazırlık maçında gol atamadı


Avusturya kampı öncesi Riva’da top başı yapan ve burada Pendikspor ve Kocaelispor ile yaptığı hazırlık maçlarında rakip kaleye 9 gol bırakan Beşiktaş’ta kampın yurt dışı ayağında ise gol sıkıntısı yaşandı. Avusturya’da Eibar, Larisa, Udinese ve Brescia takımlarıyla 4 hazırlık maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda gol sevinci yaşayamadı.



Takıma iki gün izin


Avusturya kampını tamamlayan siyah-beyazlılar, iki gün izin yapacak. Çarşamba akşamı saat 19.00’da hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, 10 Ağustos Cumartesi günü son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapacak.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58
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