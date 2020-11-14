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Aktüel Beşiktaş'ta, pandemi tedbirlerine uymayan işletmeye 3 gün kapatma cezası verildi
Aktüel

Beşiktaş'ta, pandemi tedbirlerine uymayan işletmeye 3 gün kapatma cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 13:04:36 -
Beşiktaş'ta, pandemi tedbirlerine uymayan işletmeye 3 gün kapatma cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki bir eğlence mekanının, pandemi tedbirlerine uymayarak 22.00'den sonra hizmet vermeye devam ettiği gerekçesiyle 3 gün faaliyetleri durduruldu.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, asayiş ve pandemi süreci kapsamındaki tedbirlere yönelik denetim amacıyla, 11 Kasım'da gece 00.05 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'ndeki bir işletme kontrol edildi.

İçeriden müzik sesi gelen işletmenin kapalı olan kepenklerini açtıran ekipler, müşterilerin çıktığını görmeleri üzerine mekana girdi. Ekipler, alkol sunumu yapılan mekanda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı olarak sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğini gördü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine aykırı hareket ederek saat 22.00'den sonra hizmet verdiği tespit edilen mekanda gerekli kontrolleri yapan ekiplerce, işletmeye 3 gün faaliyet durdurma cezası verildi.

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