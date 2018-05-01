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Beşiktaş'ta kritik toplantı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şenol Güneş'e şampiyon olamasalar dahi takımın başında kalması için teklif yapacak.

01 Mayıs 2018 Salı 15:48
Beşiktaş'ta kritik toplantı!

Galatasaray mağlubiyeti ardından katıldığı bir dakikadan daha kısa süren basın toplantısında maçla ilgili teknik değerlendirme yapmazken, soru da almayan Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetimde kafaların karışmasına neden oldu.
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Güneş'in sezon sonu görevini bırakabileceği iddiaları nedeniyle harekete geçen yönetim, deneyimli hocayla bir araya gelme kararı aldı. Beşiktaş'ın kalan üç maçı da kazanarak sonuna kadar şampiyonluk şansını zorlamasını isteyen siyah-beyazlılar morali bir hayli bozuk olan Güneş'le gelecek sezonun planlamasını yapacak.

KADRODA GENÇLEŞTİRME BAŞLIYOR

Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyonluğa taşıdığı siyah-beyazlı takımla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarılara imza atan Şenol Güneş'in mutlaka görevde kalması gerektiğini düşünen Başkan Fikret Orman, kurulu düzenin bozulmasını istemiyor. Kadroda gençleştirme hamlesi yapacak olan siyah-beyazlı yönetim bu nedenle de Güneş'in takımın başında kalmasını arzuluyor.

FİKRET ORMAN TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Başkan Fikret Orman'ın hafta arası deneyimli hocayla kritik bir görüşme yapması bekleniyor. Orman'ın şampiyonluğun kaçması halinde de Şenol Güneş'le devam etmek istediği ve gelecek için yapılan planları bu aşamada değiştirmeyeceği aktarıldı. Güneş'le uzun yıllar daha çalışmak isteyen Fikret Orman, tecrübeli hocanın katı bir tutum sergilemesi halinde öncelikle kendisini ikna etmeye çalışacak. Aksi halde ise teknik adam konusunda B planı devreye sokulacak.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:48
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Fikret Orman

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