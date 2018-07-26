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Beşiktaş'a yeni golcü!

Beşiktaş, Ankaragücü ile yollarını ayıran Umut Nayır ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 00:32
Beşiktaş'a yeni golcü!

Beşiktaş, Mehmet Umut Nayir'in transferi konusunda Osmanlıspor ile anlaştı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2 milyon lira bonservis ve Umut Nayir'in satışından yüzde 25 pay karşılığında Beşiktaş ile anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık oynayan 25 yaşındaki golcü futbolcu, Osmanlıspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Beşiktaş Kulübü, ileride doğabilecek olası hukuki sorunlarla karşılaşmamak için Osmanlıspor ile anlaşma yolunu tercih etti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 00:32
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