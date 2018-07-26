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Beşiktaş'a yeni golcü! 4 senelik imzayı attı!

Beşiktaş, Osmanlıspor ile yollarını ayıran Umut Nayır ile 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:41
Beşiktaş'a yeni golcü! 4 senelik imzayı attı!

Beşiktaş daha önceden anlaşmaya vardığı fakat oyuncunun kulübü Osmanlıspor ile ters düşmemek için beklettiği Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2 milyon lira bonservis ve Umut Nayir'in satışından yüzde 25 pay karşılığında Beşiktaş ile anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık oynayan 25 yaşındaki golcü futbolcu, Osmanlıspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Beşiktaş Kulübü, ileride doğabilecek olası hukuki sorunlarla karşılaşmamak için Osmanlıspor ile anlaşma yolunu tercih etti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 07:41
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