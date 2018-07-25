Beşiktaş'a Vida için dudak uçuklatan teklif!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yla ilgili Fransız basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

Ülkesiyle 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından bir anda transferin en çok konuşulan ismi hâline gelen Siyah Beyazlı futbolcuyla Monaco'nun ilgilendiği ortaya çıktı.

MONACO GİRİŞİMLERE BAŞLADI

L'équipe gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Liverpool'un transferinden vazgeçtiği öğrenilen Vida'yla ilgili Fransız kulübü girişimlere başladı.

Haberde Fransız devinin Kara Kartal'ın talep ettiği 30 milyon euroluk bonservis ücretini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.