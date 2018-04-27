Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi iki yıldız futbolcusundan sevindirici haber!

Ligdeki son 3 maça kulübede başlayan ve son Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde 53. dakikada oyuna giren Gökhan Gönül, derbide ilk 11’de olacak. Ağrıları tamamen geçip hazır hale gelen tecrübeli futbolcu, sağ bekteki yerine dönecek. Caner Erkin’in sakatlığında Adriano ise sol bekte oynayacak. Bu sezon 3 kulvarda 31 resmi karşılaşmada forma giyen Gökhan, 3 asiste imza attı.

Atiba’dan güzel haber

Öte yandan Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatya maçında dinlendirilen Atiba Hutchinson’dan da güzel haber geldi. Kanadalı futbolcu, pazar günü Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. İdmanların tamamında takımla çalışan Atiba’nın orta sahanın merkezinde Gary Medel ile birlikte görev yapması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu deplasmanda merkezi sağlam tutma fikrinde. Kartal’da tek eksik, dizinden sakatlanan Caner Erkin.