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Beşiktaş ve Başakşehir'in rakibi belirleniyor!

Beşiktaş ve Başakşehir'in bulunduğu UEFA Avrupa Ligi'nde, 3. ön eleme turu kuraları belli oluyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:52
Beşiktaş ve Başakşehir'in rakibi belirleniyor!

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir rakibini bekliyor.

Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri;

Ajax - Sturm Graz (Elenen)
Maccabi Tel-Aviv - Radnicki Niš
HNK Rijeka
Aberdeen - Burnley (Galibi)
Zenit

Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle;

Jagiellonia Białystok - Rio Ave  (Galibi)
LASK - Lillestrøm  (Galibi)
Dinamo Brest - Atromitos  (Galibi)
Brøndby
U Craiova
Budapest Honvéd - Progrès Niederkorn  (Galibi)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:52
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