Beşiktaş Süper Lig'in yıldız futbolcusunu transfer ediyor!
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un başarılı stoperlerinden Sadık Çiftpınar'ı transfer etmek için girişimlere başladı.24 Temmuz 2018 Salı 11:15
Beşiktaş Yönetimi Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor.
Siyah- Beyazlı yönetimin Sadık için Yeni Malatya'ya 1 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Yeni Malatyasporlu yöneticilerin bu teklifi kabul etmediği ama görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.
(Takvim)
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