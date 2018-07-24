Beşiktaş Süper Lig'in yıldız futbolcusunu transfer ediyor!

Beşiktaş Yönetimi Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor.



Siyah- Beyazlı yönetimin Sadık için Yeni Malatya'ya 1 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.



Yeni Malatyasporlu yöneticilerin bu teklifi kabul etmediği ama görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.

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